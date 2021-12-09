В King's Casino в чеському Розвадові Йозеф Гулас здобув левову частку своїх призових за кар’єру – близько 70% із 818 тисяч. Тут йому підкорився і головний європейський трофей інтелектуальної гри.

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Головна подія європейської версії WSOP за 10 350 євро могла і не відбутись, через важку епідеміологічну ситуацію в Чехії. Але організатори оминули усі перешкоди і допровадили стартове поле із 688 входів до фінішної розв’язки.



Віце-чемпіон WSOPE Main Event Йохан Гільберт / фото PokerNews

Майбутній чемпіон вийшов на фінальний стіл із найбільшим стеком, але в одній із перших роздач попрощався із половиною фішок. Свої активи господар турніру відвіз на бокс майбутнього суперника по хедз-апу Йохана Гільберта. Француз, зрештою, виконав усю головну брудну роботу і до вирішальної дуелі підійшов із 3-разовою перевагою над Йозефом Гуласом.



Чемпіон WSOPE Main Event Йозеф Гулас / фото PokerNews

Але у хедз-апі фортуна повернула чеху борг за стартовий відрізок фіналки, а виставлення A-8 проти 2-2 Гільберта підвело риску під Головною подією WSOPE. Йозеф Гулас здобув свій перший браслет Світової серії і виграв рекордні призові в кар’єрі – 1 276 712 євро. Цей занос чех планує інвестувати у нову оселю і, вочевидь, у покерну професію. Торгувати автомобілями чемпіонові Європи якось не пасує.