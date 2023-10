Понадобится инкассаторская машина: самые жирные выигрыши в истории турнирного покера

Возможно ли выиграть в покер семизначную, даже восьмизначную сумму в долларовом эквиваленте. Герои нашего материала дадут утвердительный ответ – "да", и речь не о многолетней карьере.

Если вы сомневались, что покер – это спорт, вот вам еще один аргумент. Здесь также есть свои турниры, как в теннисе, футболе или смешанных боевых искусствах. Дистанция соревнований может измеряться десятками часов, а то и несколькими днями. А трофеи не менее ценны чем кубок Стэнли, титул чемпиона Уимблдона, или боксерский пояс WBC. Ну и как в любом виде спорта, наиболее успешные здесь получают достойное вознаграждение.

В 2006 году американец Джейми Голд стал одним из самых контроверсионных чемпионов мира по покеру. На мировой покерной серии, взяв удачу в заложники, вчерашний любитель побил самую большую килополяну в истории Главного события и забрал к тому времени рекордный приз. Парень с "золотой" фамилией оставил за спиной 8 772 соперника и превратил бай-ин в 10 000 в 12 000 000 баксов.



Чемпион WSOP Main Event 2006 Джейми Голд / Фото WSOP

Достижение Джейми Голда в главном покерном турнире держалось 17 лет, пока в этом году WSOP Main Event не собрал рекордное количество участников – 10 043. Соответственно и призовой фонд стал беспрецедентно большим – 93 399 900 долларов. И вот еще один рекорд – самые большие призовые для чемпиона в истории Главного события Мировой покерной серии. Победитель Main Event Даниэль Вейнман получил невероятные 12 100 000 долларов призовых.



Чемпион WSOP Main Event 2023 Даниэль Вейнман / Фото WSOP

Но и это еще не предел. В 2012 году главные толстосумы покера приняли участие в турнире The Big One for One Drop со вступительным взносом в миллион долларов, а чемпион Антонио Эсфандиари положил в карман более 18,3 миллиона долларов. Американец иранского происхождения, казалось, надолго закрепил за собой звание рекордсмена мира в турнирном покере. Как оказалось, всего на 7 лет.



Чемпион The Big One for One Drop Антонио Эсфандиари / Фото WSOP

Достижение "Волшебника" стало историей в 2019-м. Пощекотать нервы самым богатым игрокам решили организаторы серии Triton Poker, которые в Лондоне собрали полсотни игроков, каждый вступил в игру за миллион и пятьдесят тысяч фунтов. Самый тяжелый чемодан с призовыми тогда достался Брину Кенни и для этого американцу даже не пришлось выигрывать титул. После сделки в хедз-апе трофей отправился в Китай в коллекцию Аарона Цанга. А вот самые большие призовые – 20 563 324 долларов забрал Брин Кенни. Рекорд до сих пор актуален.



Брин Кенни (слева) и Аарон Цанг (справа) в хедз-апе / Фото Triton Poker

Как и достижение турнирного покера в онлайн формате, образца 2020 года. Тогда участников Мировой серии через коронавирус пришлось посадить за виртуальные столы и приложиться к ряду беспрецедентных событий. Main Event WSOP online собрал рекордные на то время турнирные призовые – более 27.5 миллиона долларов. А чемпион болгарин Стоян Маданжиев отметился самым большим выигрышем в истории онлайн МТТ – более 3,9 миллиона долларов. Учитывая, как развивается игра, в первую очередь, в формате онлайн, новый рекорд – только вопрос времени.



Чемпион WSOP Online Main Event 2020 Стоян Маданжиев / Фото Twitter