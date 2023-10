Знадобиться інкасаторська машина: найжирніші виграші в історії турнірного покеру

Чи можливо виграти у покер семизначну, ба навіть, восьмизначну суму в доларовому еквіваленті. Герої нашого матеріалу дадуть ствердну відповідь – "так", і мова не про багаторічну кар’єру

Якщо ви досі сумнівались, що покер – це спорт, ось вам ще один аргумент. Тут також є свої турніри, як у тенісі, футболі, чи змішаних бойових мистецтвах. Дистанція змагань може вимірюватись десятками годин, а то й кількома днями. А трофеї є не менш цінними за кубок Стенлі, титул чемпіона Вімблдону, чи боксерський пояс WBC. Ну і як у будь-якому виді спорту, найбільш успішні тут отримують гідну винагороду.

У 2006 році американець Джеймі Голд став одним із найбільш контроверсійних чемпіонів світу з покеру. На світовій серії покеру, взявши вдачу в заручники, вчорашній аматор побив найбільшу кілополяну в історії Головної події і забрав на той час рекордний приз. Парубок із "золотим" прізвищем залишив за спиною 8 772 суперника і перетворив бай-ін у 10 000 на 12 000 000 баксів.



Чемпіон WSOP Main Event 2006 Джеймі Голд / Фото WSOP

Досягнення Джеймі Голда в головному покерному турнірі трималось 17 років, аж поки цьогоріч WSOP Main Event не зібрав рекордну кількість учасників – 10 043. Відповідно і призовий фонд став безпрецедентно великим – 93 399 900 доларів. І ось ще один рекорд – найбільші призові для чемпіона в історії Головної події Світової серії покеру. Переможець Main Event Даніель Вейнман отримав неймовірні 12 100 000 доларів призових.



Чемпіон WSOP Main Event 2023 Даніель Вейнман / Фото WSOP

Але і це ще не межа. У 2012 році головні товстосуми покеру взяли участь в турнір The Big One for One Drop із вступним внеском у мільйон доларів, а чемпіон Антоніо Есфандіарі поклав до кишені більше 18,3 мільйона доларів. Американець іранського походження, здавалось, надовго закріпив за собою звання рекордсмена світу в турнірному покері. Як виявилось, лише на 7 років.



Чемпіон The Big One for One Drop Антоніо Есфандіарі / Фото WSOP

Досягнення "Чарівника" стало історією у 2019-му. Полоскотати нерви найзаможнішим гравцям вирішили організатори серії Triton Poker, які у Лондоні зібрали пів сотні гравців, кожен з яких вступив у гру за мільйон і п’ятдесят тисяч фунтів. Найважча валіза з призовими тоді дісталась Бріну Кенні і для цього американцю навіть не довелось вигравати титул. Після угоди у хедз-апі трофей поїхав до Китаю в колекцію Аарона Цанга. А от найбільші призові – 20 563 324 доларів забрав Брін Кенні. Рекорд і досі актуальний.



Брін Кенні (зліва) і Аарон Цанг (справа) у хедз-апі / Фото Triton Poker

Як і досягнення турнірного покеру в онлайн форматі, зразка 2020 року. Тоді учасників Світової серії через ковід довелось посадити за віртуальні столи і докластись до низки безпрецедентних подій. Main Event WSOP online зібрав рекордні на той час турнірні призові - понад 27.5 мільйона доларів. А чемпіон болгарин Стоян Маданжієв відзначився найбільшим виграшем в історії онлайн МТТ – понад 3,9 мільйона доларів. Зважаючи на те, як розвивається гра, насамперед, у форматі онлайн, новий рекорд – лише питання часу.



Чемпіон WSOP Online Main Event 2020 Стоян Маданжієв / Фото Twitter