Получайте билеты на фриролл и выигрывайте приятные призовые 7 января. Евгений Качалов и крупнейший украинский рум PokerMatch приготовили замечательные рождественские подарки для всех поклонников покера!

С 4 по 7 января участвуйте в Виндфолл-турнирах Katchalov Special с бай-ином 5 гривен и получайте билеты на Рождественский фриролл с гарантией 100 000 гривен от амбассадора PokerMatch!

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Каждый из вас может получить по два билета на ивент Merry Christmas from Eugene Katchalov. А это, естественно, значительно увеличивает шансы на успешное выступление!

Обратите внимание: регистрироваться на супертурнир нужно самостоятельно.

[100,000 UAH] Merry Christmas from Eugene Katchalov стартует 7 января в 20:00 по киевскому времени, поэтому не стоит откладывать это дело в долгий ящик. Выполняйте условия акции, и вперед к победе!

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