Рождественский фриролл от Евгения Качалова: 100 000 гривен гарантировано
Получайте билеты на фриролл и выигрывайте приятные призовые 7 января. Евгений Качалов и крупнейший украинский рум PokerMatch приготовили замечательные рождественские подарки для всех поклонников покера!
С 4 по 7 января участвуйте в Виндфолл-турнирах Katchalov Special с бай-ином 5 гривен и получайте билеты на Рождественский фриролл с гарантией 100 000 гривен от амбассадора PokerMatch!
Читайте также: На PokerMatch состоится турнирная серия с гарантией 12 000 000 гривен
Каждый из вас может получить по два билета на ивент Merry Christmas from Eugene Katchalov. А это, естественно, значительно увеличивает шансы на успешное выступление!
Обратите внимание: регистрироваться на супертурнир нужно самостоятельно.
[100,000 UAH] Merry Christmas from Eugene Katchalov стартует 7 января в 20:00 по киевскому времени, поэтому не стоит откладывать это дело в долгий ящик. Выполняйте условия акции, и вперед к победе!
Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2500 гривен на счет и покоряйте вершины спортивного покера!
Играйте в покер в любом месте, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!
Поделиться новостью
-
Миллион долларов и звание чемпиона мира: аргентинец выиграл главный турнир года4 января , 15:52
-
Гроссмейстер Александр Шиманов: "На топ-уровне играть и в покер, и в шахматы под силу единицам"29 декабря 2020 , 14:55
-
Коронавирус "отложил" финальную дуэль Главного события WSOP29 декабря 2020 , 09:51