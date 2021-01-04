Отримуйте квитки на фрірол і вигравайте приємні призові 7 січня. Євген Качалов і найбільший український рум PokerMatch приготували чудові різдвяні подарунки для всіх шанувальників покеру!

З 4 по 7 січня беріть участь у Віндфол-турнірах Katchalov Special з бай-іном 5 гривень і отримуйте квитки на різдвяний фрірол з гарантією 100 000 гривень від амбасадора PokerMatch!

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Кожен із вас може здобути по два квитки на івент Merry Christmas from Eugene Katchalov. А це, природньо, значно збільшує шанси на успішний виступ!

Зверніть увагу: реєструватися у супертурнір потрібно самостійно.

[100,000 UAH] Merry Christmas from Eugene Katchalov стартує 7 січня о 20:00 за київським часом, тому не варто відкладати цю справу. Виконуйте умови акції, й уперед до перемоги!

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