Легендарный украинец борется за 400 тысяч долларов с россиянами и не только

Один из самых успешных украинских покеристов в истории Роман RomeoPro Романовский в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс. Наш земляк стал финалистом статусного турнира GGMillions.

Элитарные соревнования в крупнейшем покер-руме современности GGPoker на этот раз собрали 196 входов, а призовой фонд лишь немного не дотянул до 2 миллионов долларов.

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В призовую зону пробились 20 покеристов, каждый из которых гарантировал себе не менее 25 766 долларов призовых. В итоге, девять из них оказались за финальным столом и вечером 7 мая начнут борьбу за невероятные 394 тысячи долларов, которые достанутся победителю.

Среди финалистов нашлось место и без преувеличения легендарному украинскому покеристу Роману RomeoPro Романовскому, который только в онлайн-турнирах выиграл за карьеру более 12 миллионов долларов. Роман начнет финальный стол с третьим стеком, поэтому имеет хорошие шансы на успех. Больше фишек только у двух бразильских звезд Бруно Волкманна и Родриго Сиричука. Кроме латиноамериканцев Романовскому придется противостоять и нескольким представителям страны-агрессора – kolayruss1978 и Никите Кузнецову, спрятавшегося за флагом Монако.

Чипкаунт финального стола GGMillions

Бруно Волкманн - 105.6 больших блайндов Родриго Сиричук - 66 Роман Романовский - 52.1 kolayruss1978 - 46.5 Никита Кузнецов - 34.6 lphxneloveschin - 31.5 Димитар Данчев - 30.8 Майкл Аддамо - 26.2 Брин Кенни - 17.5

Разумный риск приводит к успеху

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