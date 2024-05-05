В основных турнирах серии никому из наших земляков пробиться за финальные столы не удалось. Впрочем, в рамках EPT проходит и немало менее масштабных сайд-ивентов.

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В одном из таких добиться триумфа и удалось члену сборной Украины Алексею Натоптаному. Он выиграл турнир Hyper Turbo Freezeout с бай-ином 1 050 евро. Этот успех принес украинцу "малый" трофей EPT и более 21 тысячи евро призовых.

Играл я рискованно. На бабле перехватил чиплидерство, поставив 4-бет ол-ин в предыдущего чиплидера. Оппонент сбросил карты, имея К-Q. На финалке мне повезло выиграть с К-Q в A-Q. А вообще, понравилось играть в Монако: организация на уровне, город впечатляет, это какое-то архитектурное чудо,

– рассказывает Алексей.

Кроме победы в упомянутом турнире, Натоптанный также попал в призовую зону Main Event, где занял 176-е место и заработал 5 800 евро. Поэтому, вояж Алексея в Монако можно считать вполне удачным. Украинец, к слову, поделился тремя правилами, что помогают ему и в жизни, и в покере.

Выделяю три основных кредо для себя: "Что посеешь, то и пожнешь", "Относись к людям так, как хочешь, чтобы люди относились к тебе" и "Никогда не сдавайся",

– говорит покерист

Несмотря на успех в Монако, расслабляться Натоптанный не планирует. Украинец сразу отправляется в нидерландский Венло, который будет принимать другую престижную серию WSOP Сircuit.

Нидерландский счастливчик

Покерист из Нидерландов Дирк ван Люк стал чемпионом Главного события EPT, выиграв несколько невероятных раздач, когда вылет из турнира казался неизбежным. За свой успех Дирк получил 1 миллион евро.