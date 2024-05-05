Main Event с бай-ином 5 300 евро собрал 1 208 входов, а призовой фонд совсем немного не дотянул до 6 миллионов евро. В призовую зону попали семь представителей Украины, а выше всех из наших финишировал Константин Гольский – 35-е место и 20 100 евро призовых.

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Мог украинец рассчитывать и на большее, но значительную часть своего стека отдал спорным колом на ривере против болгарина Бориса Ангелова. Последний, к слову, с умом использовал фишки полученные от Гольского и добрался аж до хедз-апа. Впрочем, переиграть Дирка ван Люка, который не иначе, как приручил своенравную фортуну, Ангелов не смог.

Чуть ли не с десяток раз на протяжении турнира голландец оказывался на грани вылета, но каким-то чудом всегда выживал. Особенно впечатляющей была раздача, когда Дирк выставился с А-J против А-А соперника, но на терне и ривере дилер положил по валету, оставив будущего чемпиона в игре.

Когда за финальным столом оставалось только трое покеристов нидерландец снова оказался в ол-ине в статусе аутсайдера. Ван Люк с J-10 попал в валета, но американка Раниа Насредине показала две пары с 4-5. Однако, на ривере Дирк увидел десятку, собрав две старшие пары. Интересно, что сначала он даже не понял, что победил и начал прощаться с соперниками, пока ему не подсказали, что покидать стол пока не стоит.



Ван Люк не может поверить в собственную удачу / Pokernews

Финальная битва ван Люка против Ангелова длилась более 4 часов и, несмотря на все старания болгарина, победить Дирка в этот вечер, похоже, таки было непосильной задачей. Новый чемпион EPT получил 1 миллион евро призовых, серебряному призеру досталось 620 тысяч.

Украинский чемпион

В одном из турниров в рамках Европейского покерного тура удалось триумфовать и украинцу. Алексей Натоптанный стал победителем соревнований Hyper Turbo Freezeout, заработав 21 370 евро призовых.