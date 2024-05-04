В Монте-Карло настал черед демонстрировать свое мастерство тяжеловесам. На этапе Европейского покерного тура отгремел турнир с бай-ином 50 000 евро.

Читайте также Без "пики" Украина не останется: Алексей Натоптанный выиграл турнир EPT

Ивент собрал 61 вход из сливок покерного цеха и лишь 11 самых достойных завершили выступление не с пустыми руками. ITM, в частности, оформил именитый ирландец Стив О'Двайер – 10 место и 95 800 евро призовых, а также известный французский покерист Жан-Ноэль Торель – 7 место и 187 200 евро призовых.



Чемпион тутрниру Начо Барберо. Фото EPT

Не лишним в компании призеров оказался и немец Оле Шемион, который финишировал третьим (497 400 евро), оставив в хедз-апе южноамериканские разборки. Аргентинец Начо Барберо в игре один-на-один справился с аргентинцем Фелипе Бояновским и забрал главный приз – 1 079 290 евро и престижный "пиковый" приз. Раннер-ап получил 696 300 евро.