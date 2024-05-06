Совладелец The Lodge Card Cup Даг Полк, известного покерного клуба в Остине, штат Техас, стремится расширить горизонты своего бизнеса. Известный покерист, который имеет в своей коллекции 3 браслета WSOP, хочет открыть еще одно заведение уже в пригороде Далласе, в этом же штате.

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Полк и партнеры с нетерпением ждут решения городского совета в Фармерс-Бранч, городке к северо-западу от Далласа, который вскоре будет голосовать за то, разрешать ли деятельность покерных заведений в городе. Если решение будет положительным, открытие еще одного заведения будет лишь вопросом времени. Ведь бизнесмены уже и локацию выбрали. Клуб планируют открыть в 15 минутах езды от международного аэропорта Далласа.



Здание в Фармерс-Бранч / Фото PokerNews

Также Даг Полк заверил, что благодаря новому заведению создаст достаточно рабочих мест и, конечно, будет существенно пополнять местную казну щедрыми налогами. Если же голосование провалится покерист с партнерами будет искать другие локации, чтобы развивать игорный бизнес в этом регионе.