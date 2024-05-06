Легендарний українець бореться за 400 тисяч доларів з росіянами і не тільки

Один з найуспішніших українських покеристів в історії Роман RomeoPro Романовський вкотре продемонстрував свій високий клас. Наш земляк став фіналістом статусного турніру GGMillions.

Елітарні змагання в найбільшому покер-румі сьогодення GGPoker цього разу зібрали 196 входів, а призовий фонд лише трохи не дотягнув до 2 мільйонів доларів.

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До призової зони пробилися 20 покеристів, кожен з яких гарантував собі щонайменше 25 766 доларів призових. Зрештою, дев’ятеро з них опинилися за фінальним столом і увечері 7 травня розпочнуть боротьбу за неймовірні 394 тисячі доларів, що дістануться переможцеві.

Серед фіналістів знайшлося місце і без перебільшення легендарному українському покеристу Роману RomeoPro Романовському, який лише в онлайн-турнірах виграв за кар’єру понад 12 мільйонів доларів. Роман розпочне фінальний стіл з третім стеком, тож має хороші шанси на успіх. Більше фішок лише у двох бразильських зірок Бруно Волкманна та Родріго Сірічук. Окрім латиноамериканців Романовському доведеться протистояти і кільком представникам країни-агресорки – kolayruss1978 та Нікіті Кузнєцову, що сховався за прапором Монако.

Чіпкаунт фінального столу GGMillions

Бруно Волкманн — 105.6 великих блайнда Родріго Сірічук — 66 Роман Романовський — 52.1 kolayruss1978 — 46.5 Микита Кузнєцов — 34.6 lphxneloveschin — 31.5 Дімітар Данчев — 30.8 Майкл Аддамо — 26.2 Брін Кенні — 17.5

Розумний ризик приводить до успіху

Відомий український покерист Олексій Натоптаний розповів про те, як ризикований стиль гри допоміг йому стати переможцем одного з турнірів у рамках EPT Монте-Карло.