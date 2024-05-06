Легендарний українець бореться за 400 тисяч доларів з росіянами і не тільки
Джерело:"Покерний вісник"
Один з найуспішніших українських покеристів в історії Роман RomeoPro Романовський вкотре продемонстрував свій високий клас. Наш земляк став фіналістом статусного турніру GGMillions.
Елітарні змагання в найбільшому покер-румі сьогодення GGPoker цього разу зібрали 196 входів, а призовий фонд лише трохи не дотягнув до 2 мільйонів доларів.
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До призової зони пробилися 20 покеристів, кожен з яких гарантував собі щонайменше 25 766 доларів призових. Зрештою, дев’ятеро з них опинилися за фінальним столом і увечері 7 травня розпочнуть боротьбу за неймовірні 394 тисячі доларів, що дістануться переможцеві.
Серед фіналістів знайшлося місце і без перебільшення легендарному українському покеристу Роману RomeoPro Романовському, який лише в онлайн-турнірах виграв за кар’єру понад 12 мільйонів доларів. Роман розпочне фінальний стіл з третім стеком, тож має хороші шанси на успіх. Більше фішок лише у двох бразильських зірок Бруно Волкманна та Родріго Сірічук. Окрім латиноамериканців Романовському доведеться протистояти і кільком представникам країни-агресорки – kolayruss1978 та Нікіті Кузнєцову, що сховався за прапором Монако.
Чіпкаунт фінального столу GGMillions
- Бруно Волкманн — 105.6 великих блайнда
- Родріго Сірічук — 66
- Роман Романовський — 52.1
- kolayruss1978 — 46.5
- Микита Кузнєцов — 34.6
- lphxneloveschin — 31.5
- Дімітар Данчев — 30.8
- Майкл Аддамо — 26.2
- Брін Кенні — 17.5
Розумний ризик приводить до успіху
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