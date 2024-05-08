Украинец Романовский выиграл 300 тысяч долларов, утерев нос россиянину

Звездный украинский покерист Роман Romeopro Романовский стал вице-чемпионом одного из самых престижных онлайн-турниров современности. За свой успех украинец получил немаленькую сумму.

Очередной GGMillions собрал 196 входов, что позволило сформировать призовой фонд в почти 2 миллиона долларов. В призовую зону попали 20 покеристов, девять из которых в итоге разыграли трофей и самый большой кусок призовых за финальным столом.

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Отправил россиянина домой

Романовский начинал турнир с третьим стеком, поэтому имел все основания рассчитывать стать лишь третьим украинцем в истории, который выиграет GGMillions. Ранее это удавалось только Андрею Новаку и Андрею Любовецкому.

Впрочем, статус главного фаворита финального стола едва ли не с первых раздач захватил бразилец Родриго Сиричук, которому просто неистово "заходила" карта. Именно он выбил из турнира звездных Майкла Аддамо и Брина Кенни. Впоследствии, правда, разыгрался и Романовский. Вероятно, с особым удовольствием Роман отправил домой россиянина Кузнецова, после чего разобрался еще и бразильцем Волкманном.

Еще один представитель латиноамериканской страны, однако, оказался нашему земляку не по зубам. В хедз-апе Romeopro таки уступил Сиричуку и получил за второе место 302 тысячи долларов. Чемпиону досталось почти 400 тысяч.

Покер ногами

Профессиональная акробатка Софи Досси поразила всех вокруг во время выставочного покерного турнира Celebrity Poker Tour, когда выдвинула свои фишки в центр стола ногами, перекинутыми через голову.