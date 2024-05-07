Один из таких на днях состоялся в Лас-Вегасе. Соревнования серии Celebrity Poker Tour уже традиционно собирают звезд шоубизнеса, медиа, спорта и других сфер.

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Игра в таких турнирах обычно проходит в очень дружеской атмосфере без сильного напряжения, правда, экшена хватает, ведь каждый из участников стремится принять участие в как можно большем количестве раздач. А иногда еще и сделать это каким-то уникальным способом.

Как вот акробатка Софи Досси. Она стала популярной в 2016 году после своего участия в шоу "America's Got Talent" (аналог нашего "Україна має талант"). С тех пор, своих навыков Софи не растеряла, что и решила продемонстрировать прямо за столом. Девушка отправила свои фишки в ол-ин ногами перекинутыми через голову, чем шокировала и соперников, и комментаторов. Это точно одна из вещей, которые стоит увидеть собственными глазами.

Ол-ин ногами: смотрите видео

Правда, несмотря на все старания, выиграть раздачу Софи не удалось. Она хоть и собрала трипс королей со своими К-5, однако у одного из соперников оказалась такая же комбинация, но с лучшим кикером. Несмотря на эту неудачу, можно с уверенностью сказать, что Досси все равно стала главной звездой шоу.

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