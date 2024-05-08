Українець Романовський виграв 300 тисяч доларів, втерши носа росіянину

Зірковий український покерист Роман Romeopro Романовський став віцечемпіон одного з найпрестижніших онлайн-турнірів сьогодення. За свій успіх українець отримав чималеньку суму.

Черговий GGMillions зібрав 196 входів, що дозволило сформувати призовий фонд у майже 2 мільйони доларів. До призової зони потрапили 20 покеристів, дев’ятеро з яких зрештою розіграли трофей і найбільший шмат призових за фінальним столом.

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Відправив росіянина додому

Романовський розпочинав турнір із третім стеком, тож мав усі підстави розраховувати стати лише третім українцем в історії, який виграє GGMillions. Раніше це вдавалося лише Андрію Новаку та Андрій Любовецькому.

Втім, статус головного фаворита фінального столу ледь не з перших роздач захопив бразилець Родріго Сірічук, якому просто несамовито "заходила" карта. Саме він вибив з турніру зіркових Майкла Аддамо та Бріна Кенні. Згодом, щоправда, розігрався і Романовський. Ймовірно, з особливою приємністю Роман "відправив додому" росіянина Кузнєцова, після чого розібрався ще й бразильцем Волкманном.

Ще один представник латиноамериканської країни, проте, виявився нашому земляку не по зубах. У хедз-апі Romeopro таки поступився Сірічуку та отримав за друге місце 302 тисячі доларів. Чемпіону дісталося майже 400 тисяч.

Покер ногами

Професійна акробатка Софі Доссі вразила усіх навколо під час виставкового покерного турніру Celebrity Poker Tour, коли висунула свої фішки у центр столу ногами, перекинутими через голову.