Итальянский мастер-виртуоз установил рекорд Гиннеса по балансировке покерных фишек

Игроки в покер часто демонстрируют свою сноровку в обращении с фишками. Но итальянца Рокко Меркурио не переплюнул никто – на одном пальце он удержал одновременно 255 покерных фишек.

Рокко Меркурио – настоящий друг Книги рекордов Гиннеса. Еще в подростковом возрасте он установил свой первый рекорд, удерживая в руке бильярдные шары. На этом итальянец не остановился. Дальше Меркурио переворачивал на скорость бутылки с водой, вращал монеты, удерживал на лбу чашки и делал многое другое, чтобы "удивить" мир своей фантазией.

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Теперь итальянец добрался и до покера. Он вооружился целой кучей фишек, чтобы собрать их в один ряд и удержать на пальце. Видео, на котором Меркурио удерживает 255 покерных фишек собрало более 66 тысяч просмотров, но реакция зрителей оказалась неоднозначной.

Установление рекорда по балансировке фишек: смотрите видео

Дело в том, что для рекордов Книги Гиннеса, связанных с покером, другим игрокам приходилось более двух суток непрерывно играть в покер, сражаться одновременно за 62 столами в онлайне и играть на раздевание. Про самые интересные рекорды мы рассказывали здесь.