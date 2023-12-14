На днях "KidPoker" вызвал оживленное обсуждение своим постом в соцсетях. Даниэль Негреану придумал новый формат для турниров – когда стек любого игрока опускается ниже 20 ББ, то он выбывает, а его фишки автоматически добавляются в банк следующей раздачи.

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Голоса распределились следующим образом: 55,2% – против такого формата, 44,8% – выразили заинтересованность. В комментариях игроки активно обсуждали возможные варианты. Брэндон Голдман, Брайан Шварц и многие другие сошлись на том, что вместо выбывания лучше сделать обязательный авто олл-ин в следующей руке. Мэттью Каган считает, что лучше будет "убирать" игрока с самым коротким стеком в конце каждого уровня блайндов.