Італійський майстер-віртуоз встановив рекорд Гіннеса з балансування покерних фішок

Гравці у покер часто демонструють свою вправність у поводженні з фішками. Проте італійця Рокко Меркуріо не переплюнув ніхто: на одному пальці він утримав одночасно 255 покерних фішок.

Рокко Меркуріо – справжній друг Книги рекордів Гіннеса. Ще у підлітковому віці він встановив свій перший рекорд, утримуючи в руці найбільшу кількість більярдних шарів. На цьому італієць не зупинився. Потім Меркуріо тримав на лобі чашки, обертав монети, перевертав на швидкість пляшки з водою і робив багато іншого, щоб "здивувати" світ своєю фантазією.

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Тепер італієць дістався і до покеру. Він озброївся цілою купою фішок, щоб зібрати їх в один ряд та утримати на пальці. Відео, на якому Меркуріо тримає 255 покеоних фішок зібрало понад 66 тисяч переглядів, але реакція глядачів виявилася неоднозначною.

Встановлення рекорду з балансування фішок: дивіться відео

Річ у тім, що для рекордів Книги Гіннеса, пов'язаних з покером, іншим гравцям доводилося понад дві доби безперервно грати у покер, змагатися одночасно за 62 столами в онлайні та навіть грати на роздягання. Про найцікавіші рекорди ми розповідали тут.

