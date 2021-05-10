В частности, на днях Дрейка заметили в Aria Casino & Resort (Лас-Вегас). Собственно, сделал это никто иной, как Фил Хельмут, который даже не пытался скрыть своей радости от такой встречи.

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Понять Хельмута не сложно, ведь сесть за стол с таким не слишком искусным игроком, который к тому же не считает денег – одно удовольствие. Дрейк, среди прочего, известен тем, что когда-то оставил за одну ночь в казино 200 тысяч долларов. Филу же деньги могут понадобиться и очень скоро.

Во-первых, ему скоро играть третью дуэль против Даниэля Негреану, где положить на стол придется как раз 200 тысяч долларов. А во-вторых, Хельмут уже получил вызов на следующий матч.

Сыграть с обладателем 15 браслетов WSOP захотел Даг Полк, который никак не может выполнить свое намерение завершить покерную карьеру. Полк, который не так давно выиграл более 1 млн долларов у Негреану, бросил вызов и Хельмуту.

Даг предлагает сыграть 25 000 раздач с блайндами 200/400 долларов, а если Фил сможет его победить, то готов дополнительно заплатить ему еще 1 000 000 баксов. Хельмута такое щедрое предложение пока не заинтересовало, но это не значит, что оппоненты не смогут договориться в будущем.