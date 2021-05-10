Зокрема, днями Дрейка помітили у Aria Casino & Resort (Лас-Вегас). Власне, зробив це ніхто інший, як Філ Хельмут, який навіть не намагався приховати своєї радості від такої зустрічі.

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Зрозуміти Хельмута не складно, адже отримати за столом такого не надто вправного гравця, який до того ж не рахує грошей – одне задоволення. Дрейк, з-поміж іншого, відомий тим, що колись залишив за одну ніч у казино 200 тисяч доларів. Філу ж гроші можуть скоро знадобитися.

По-перше, йому незабаром грати третю дуель проти Даніеля Негреану, де покласти на стіл доведеться якраз 200 тисяч доларів. А по-друге, Хельмут уже отримав виклик на наступний матч.

Зіграти із володарем 15 браслетів WSOP захотів Даг Полк, який ніяк не може виконати свій намір завершити покерну кар’єру. Полк, який не так давно виграв понад 1 млн доларів у Негреану, кинув виклик і Хельмуту.

Даг пропонує зіграти 25 000 роздач з блайндами 200/400 доларів, а якщо Філ зможе його перемогти, то готовий додатково заплатити йому ще 1 000 000 баксів. Хельмута така щедра пропозиція поки не зацікавила, та це не означає, що опоненти не зможуть домовитися у майбутньому.