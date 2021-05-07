На протяжении пандемии COVID-19 многие казино в Вегасе вынуждены были закрыться, а работавшие соблюдали жесткие санитарные условия.

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Кроме привычного для всех нас масочного режима и обработки поверхностей антисептическими средствами, заведения обязали устанавливать пластиковые перегородки между игроками. Они успели стать неизменными персонажами всех фотоотчетов с турниров в Вегасе. Конечно, большинство игроков не получали удовольствия от таких условий и нередко жаловались на эту необходимость.



Перегородки стали неотъемлемой частью офлайн-покера / фото: pokernews

Так или иначе, казино Wynn станет первым заведением, которое сможет удовлетворить всех недовольных этой проблемой. Добиться разрешения на снятие перегородок боссам площадки удалось прежде всего благодаря тому, что 95% их работников уже получили вакцину от COVID-19. Несомненно, что этой тропой вскоре последуют и другие крупные сети, однако некоторое время Wynn точно будет оставаться самым популярным местом для игроков в Лас-Вегасе. Тем более, что именно в этом казино вскоре стартует самая масштабная офлайн-серия с начала пандемии.

Серия Wynn Summer Classic будет проходить с 27 мая вплоть до 13 июля, а ее главный турнир с бай-ином 10 тысяч долларов получит гарантию в 10 000 000 баксов.