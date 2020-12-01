Даниэль Негреану наконец смог прервать серию своих неудач в поединке против Дага Полка. Правда, если бы не спорное решение в последней раздаче сессии, успех канадца был бы куда заметнее, но обо всем по порядку.

До дуэли, которая прошла в понедельник, Полк выиграл четыре сессии подряд, и в каждой из них отбирал у Даниэля не менее 100 тысяч долларов. Поэтому общее преимущество Дага уже достигло больше полумиллиона баксов. Несмотря на такие неудачи, Негреану не был похож на того, кто тильтует, и, как оказалось, его уверенность имеет под собой основания.

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На протяжении сессии номер 13 канадец уверенно доминировал над соперником, удачно блефовал и забирал важные банки. В какой-то момент ему удалось оторваться более чем на 100 тысяч долларов, но всего с помощью одной раздачи Даниэль поставил крест на большей части успеха.

Полк, с бубновыми А-7 на руках, сделал рейз с баттона, Негреану ответил 3-бетом с J-9, Даг уравнял. На флопе оппоненты увидели 2-9-6, и Даниэль с топ-парой продолжил агрессию, впрочем и соперник не сдался. Бубновая 4 на тёрне дала Полку флеш-дро, потому и еще одна ставка канадца получила ответ. Наконец на ривере вышел туз, который дал более сильную руку уже американцу. Негреану сделал чек, а Даг ответил олл-ином в 33 тысячи долларов. Примерно минуту Даниэль размышлял над своим решением и все-таки сравнял ставку. Немалый банк в 119 тысяч долларов поехал в сторону Полка.

Сразу после этой раздачи канадец решил прекратить сессию. Он все равно стал победителем этой дуэли, но выиграл всего 21 тысячу долларов, что не более чем капля в море его отставании в 500 тысяч.