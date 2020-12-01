Даніель Негреану нарешті зміг перервати серію своїх невдач у поєдинку проти Дага Полка. Щоправда, якби не суперечливе рішення в останній роздачі сесії, успіх канадця був би куди помітнішим, та про все за порядком.

До понеділкової дуелі Полк виграв чотири поспіль сесії, в кожній з яких відбирав у Даніеля не менше 100 тисяч доларів. Тож загальна перевага Дага уже сягнула понад пів мільйона баксів. Попри такі невдачі, Негреану не був схожим на того, хто тільтує і, як виявилося, його впевненість має під собою ґрунт.

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Впродовж сесії номер 13 канадець упевнено домінував над суперником, вдало блефував і забирав важливі банки. В якийсь момент йому вдалося відірватися більш ніж на 100 тисяч доларів, та в одній роздачі Даніль перекреслив більшість своїх старань.

Полк із А-7 бубновими зробив рейз із баттона, Негреану відповів 3-бетом з J-9, Даг зрівняв ставку. На флопі опоненти побачили 2-9-6 і Даніель тепер з топ-парою продовжив агресію, утім суперник не здався. Бубнова 4 на тьорні дала Полку флеш-дро, тож і на ще одну ставку канадця він знову відповів. Врешті на рівері вийшов Туз, який дав сильнішу руку уже американцю. Негреану зробив чек, а Даг відповів ол-іном 33 тисячі доларів. Приблизно хвилину Даніель міркував над своїм рішенням і таки зрівняв ставку. Чималий банк у 119 тисяч доларів поїхав у бік Полка.

Одразу після цієї роздачі канадець вирішив припинити сесію. Він все одно став переможцем цієї дуелі, та виграв лише 21 тисячу доларів, що не більше ніж крапля в морі його відставання у понад 500 тисяч.