Недавно мы уже рассказывали об очередном скандальном деле из мира покера, фигурантом в котором стал рекордсмен мира – владелец 15 золотых колец WSOP Морис Хокинс. После длительного молчания покерист таки решился прокомментировать ситуацию, резюмировав – он никому ничего не должен.

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Энди – крутой чувак, этот мужик был рядом со мной в трудное время. Я занял у него около 40 000 долларов, а остальное получил, как бонусы. А потом он подал на меня в суд. Все, чего требовал Энди – 20 000 баксов. И почему бы это человек, которому я должен около 100 тысяч, просит меня вернуть ему только 20К, – говорит Морис Хокинс в своем спиче.

Несмотря на, казалось бы, весомые аргументы Мориса, в комментариях под видео многие известные представители покерного комьюнити поддержали именно Энди Гарсию. А кто-то даже предоставил детали дела окружного суда штата Флорида, где черным по белому написано, что Морис Хокинс обязан выплатить бэккеру 115 828 долларов.