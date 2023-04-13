Игровое заведение Hustler Casino пользуется большой популярностью у покеристов. Скандалы, миллионные банки, звёздные гости – это заведение постоянно на слуху. Неудивительно, что организаторы решили устроить для хайроллеров новое испытание.
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Одна из самых больших кэш-игр в прямом эфире за всю историю живого покера состоится с 27 по 29 мая. Минимальный взнос – 1 000 000 долларов, блайнды 500/1000. Продюсеры Hustler Casino Live назвали первых участников дорогой кэш-игры.
- Итан Яу – популярный стример, постоянный гость Hustler Casino Live
- Роб Янг – мультимиллионер, активно участвующий в дорогих играх
- Эрик Перссон – всего за год прошёл путь от обычного покериста до хайроллера
- Чамат Палихапития – друг Фила Хельмута, любитель игр на высоких лимитах
- Ник "Airball" Аркот – ещё один частый гость Hustler Casino Live и регуляр высоких лимитов
- Брэндон Стивен – предприниматель-миллиардер, владелец сети автосалонов, нескольких хоккейных клубов и фитнес-центров.