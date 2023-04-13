Гральний заклад Hustler Casino користується неабиякою популярністю у покеристів. Скандали, мільйонні банки, зіркові гості – цей заклад постійно на слуху. Не дивно, що організатори вирішили підігріти інтерес новою грою.
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Одна з найбільших кеш-ігор у прямому етері за всю історію живого покеру відбудеться з 27 по 29 травня. Мінімальний внесок – 1 000 000 доларів. Блайнди 500/1 000 доларів. Продюсери Hustler Casino Live представили перших учасників грандіозної гри.
- Ітан Яу – популярний стример, постійний гість Hustler Casino Live
- Роб Янг – мультимільйонер, який активно бере участь у дорогих іграх
- Ерік Перссон – всього за рік пройшов шлях від звичайного покериста до хайролера
- Чамат Паліхапітія – товариш Філа Хельмута, який полюбляє дорогі ігри
- Нік "Airball" Аркот – ще один частий гість Hustler Casino Live та регуляр високих кеш-лімітів
- Брендон Стівен – підприємець-мільярдер, власник мережі автосалонів, хокейних клубів та фітнес-центрів.