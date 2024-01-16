Реалити-шоу, состоящее из 12 эпизодов, в которых приняли участие 16 игроков-профессионалов и любителей, завоевало сердца покерного мира. В прошлом месяце в финальной серии победила Мария Хо.

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В нем приняла участие покеристка из Украины Ольга Ермольчева. Все 12 полных эпизодов можно просмотреть на Youtube.

Трейлер реалити-шоу Game of Gold: смотрите видео

Призеры и награды

Награды для Game of Gold, Венга, Фоксен и Пупилло – это только первые 4 из около 30 наград, которые будут вручены. Голосование за другие номинации уже началось после нескольких дней открытых рекомендаций от покерного сообщества в разных категориях.

GPI Award of Merit – это новая награда, впервые представленная на пятой церемонии Global Poker Awards. Напомним, что недавно были также объявлены победители в трех категориях 2023 года GPI Игрок года: Бин Венг, Кристен Фоксен и Ник Пупилло получат свои награды на предстоящем праздновании GPA.

Была также объявлена дата проведения пятой церемонии вручения наград GPI Global Poker Awards. Это произойдет в субботу, 24 февраля 2024 года, в PokerGO Studio в Лас-Вегасе.

Этапы и условия голосования

Голосование во многих категориях пройдет через три раунда перед тем, как будут определены победители. Голосуют большая группа известных игроков, представителей покерных СМИ и специалистов в области.

Каждый желающий может проголосовать в трех категориях "Выбор поклонников", это можно сделать на сайте GPI.