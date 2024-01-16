Реаліті-шоу, що складається з 12 епізодів, в яких взяли участь 16 гравців-професіоналів і аматорів, завоювало серця покерного світу. Минулого місяця у фінальній серії перемогла Марія Хо.

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В ньому також взяла участь покеристка з України Ольга Єрмольчева. Усі 12 повних епізодів можна переглянути на Youtube.

Трейлер реаліті-шоу Game of Gold: дивіться відео

Призери та нагороди

Нагороди для Game of Gold, Венга, Фоксен і Пупілло – це тільки перші 4 з близько 30 нагород, які будуть вручені. Голосування за інші номінації вже розпочалося, після кількох днів відкритих рекомендацій від покерної спільноти в різних категоріях.

GPI Award of Merit – це нова нагорода, яка вперше була представлена на п'ятій церемонії Global Poker Awards. Нагадаємо, що нещодавно були також оголошені переможці у трьох категоріях 2023 GPI Гравець року: Бін Венг, Крістен Фоксен і Нік Пупілло отримають свої нагороди на майбутньому святкуванні GPA.

Була також оголошена дата проведення п'ятої церемонії вручення нагород GPI Global Poker Awards. Це відбудеться у суботу, 24 лютого 2024 року, в PokerGO Studio у Лас-Вегасі.

Етапи та умови голосування

Голосування в багатьох категоріях пройде через три раунди перед тим, як буде визначено переможців. Голосують велика група відомих гравців, представників покерних ЗМІ та фахівців галузі.

Кожен охочий також може проголосувати у трьох категоріях "Вибір шанувальників", це можна зробити на сайті GPI.