Прошло уже много лет, а дело "принцессы покера" Молли Блум живет. Недавно в пригороде американского города Атланта правоохранители разоблачили подпольный покерный клуб в заведении, название которого красноречиво кричит, здесь не только лакомятся блюдами из гриля.

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В Royal Flush Bar & Grill во время рейда полиция арестовала 13 клиентов и 5 сотрудников партнерской некоммерческой организации по обвинению в участии в незаконной игре в покер. Во время обысков изъяли 50 000 долларов наличными и атрибуты для проведения покерных баталий.



Заведение Royal Flush Bar & Grill / Фото PokerNews

Владельцам Royal Flush Bar & Grill удавалось маскировать свою незаконную деятельность, выдавая заведение за ресторан и бар. В то же время, они сдавали помещение в аренду некоммерческой организации, которая проводила игры в покер. Ставки были невысокими – 1/3 и 2/5 долларов за блайнд.

В Джорджии, как и во многих южных штатах, действуют одни из самых строгих законов в США по гемблингу. Поэтому задержанных может ожидать суровое наказание.