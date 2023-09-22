Минуло уже багато років, а справа "принцеси покеру" Моллі Блум живе. Нещодавно в передмісті американського міста Атланта правоохоронці викрили підпільний покерний клуб у закладі, назва якого промовисто кричить, тут не лише ласують стравами із грилю.

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У Royal Flush Bar & Grill під час рейду поліція заарештувала 13 клієнтів і 5 співробітників партнерської некомерційної організації за звинуваченням в участі у незаконній покерній грі. Під час обшуків вилучили 50 000 доларів готівкою та атрибути для проведення покерних баталій.



Заклад Royal Flush Bar & Grill / Фото PokerNews

Власникам Royal Flush Bar & Grill вдавалось маскувати свою незаконну діяльність, видаючи заклад за ресторан і бар. Водночас вони здавали приміщення в оренду некомерційній організації, яка проводила ігри в покер. Ставки були невисокими – 1/3 і 2/5 доларів за блайнд.

У Джорджії, як і в багатьох південних штатах, діють одні з найсуворіших законів у США щодо гемблінгу. Тож на затриманих може чекати суворе покарання.