Покерист Руді Гавалдон – чемпіон WSOP Online 500 No-Limit Hold'em Turbo 6-Max – має лиху вдачу. Американець щонайменше тричі притягався до суду за різні злочини.

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У серпні 2022 року Гавалдон був підозрюваним у жорстокому нападі на власну дружину Лару. 28-річна жінка дивом вижила після важких травм, а Гавалдона, якого взяли під варту, згодом виправдали. Вийшовши на свободу, Руді встиг, зокрема, удосталь пограти в покер у мережі Інтернет і не безуспішно. Виграв одну із подій онлнай-версії Світової серії, заробивши трохи більше 20 000 доларів.



Браслет WSOP Online / Фото wsop.com

Вочевидь, успіх святкував довго і завзято. 1 серпня 2023 року його притягнули до суду за позитивний результат тесту на опіати. Віддатись улюбленій грі у Гавалдон зараз змоги немає, він перебуває у виправній колонії округу Гранд-Траверс де чекає на черговий суд.



Руді Гавалдон / Фото PokerNews

До слова, це не повний список притягнень в заплямованій біографії чоловіка. У 2011 році його визнали винним у проникненні в чужу оселю та крадіжці і позбавили волі на 11 місяців.