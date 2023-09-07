У 2020 році в Лос-Анджелесі трапився дивний інцидент. Гравця, який повертався додому після гри у покер, зупинив поліцейський. У водія виявились простроченими номери. Коп попросив чоловіка вийти з авто і провів обшук, після чого відпустив. Покерист згодом недорахувався третини "стеку", який лежав в його сумці. З 15 фішок 5 зникли.

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Постраждалий заявив у поліцію, але до суду справа так і не дійшла через брак доказів. Чоловік відмовився співпрацювати зі слідством, не пояснивши причин. Пролити світло на такий загадковий відступ може сумнівна репутація поліцейського.

Як виявилось, Брауліо Робледо, саме так звуть нечистого на руку копа, підозрювали у корупції, співпраці з представниками кримінального світу та сексуальних домаганнях. Вочевидь постраждалий, дізнавшись з ким має справу, оцінив власне життя дорожче, ніж у 500 баксів.