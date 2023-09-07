В 2020 году в Лос-Анджелесе произошел странный инцидент. Полицейский остановил атомобиль игрока в покер, который возвращался домой после игровой сессии. У водителя оказались просроченными номера. Коп попросил мужчину выйти из авто и провел обыск, после чего отпустил. Покерист впоследствии недосчитался трети "стека", лежавшего в его сумке. Из 15 фишек 5 исчезли.

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Пострадавший заявил в полицию, но до суда дело так и не дошло из-за отсутствия доказательств. Мужчина отказался сотрудничать со следствием, не объяснив причины. Пролить свет на такое загадочное отступление может сомнительная репутация полицейского.

Как оказалось, Браулио Робледо, именно так зовут нечистого на руку копа, подозревали в коррупции, сотрудничестве с представителями криминального мира и сексуальных домогательствах. Очевидно пострадавший, узнав с кем имеет дело, оценил свою жизнь дороже, чем в 500 долларов.