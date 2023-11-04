Будучи тинейджером Брайан Гастинс из посудомойщика вырос у профессионального покерного игрока и за короткий промежуток времени сколотил

банкрол в 250 000 долларов. Но это были только цветочки.

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В декабре 2009 года уже маститый регуляр выиграл у Виктора "Isildur1" Блума" 4,2 млн долларов за одну сессию в PLO.

К тому времени я учился в университете, готовился к зимней сессии. Я наблюдал за игрой Коула Сауса против Isildur1 и занял место в списке ожидания. Было интересно, что на хайстейксе появился игрок, который готов дать экшен любому оппоненту. Он играл очень агрессивно, – рассказал Брайан Гастингс.

В октябре того же года Гастингс пересекался со шведской сенсацией за другими столами. Играли хедз-ап NLHE 100-200 долларов. Исильдур был сложным оппонентом в Холдеме, но в Омахе на тот момент не зажигал. В тот вечер "Isildur1" долго играл против Коула Сауса. Затем к столу присоединился Брайан Гастинс. Играли 500-1000 долларов с закупкой 100К. Гастингс выиграл 10 бай-инов, Блум начал тыльтовать, много трибетил и в общем играл безумно.



Гастингс VS "Isildur1" / Фото Pokeroff

В конце концов, через несколько часов "Isildur1" проиграл Гастингсу 4 200 000 долларов. На тот момент 21-летний американец учился в университете и денег было достаточно, чтобы заплатить за что угодно. Кроме того, Гастингс продавал экшн, так что не весь выигрыш был его. В конце концов, безумный занос Брайана почувствовали, прежде всего, его родители. На выигранные деньги он заказал им тур по Италии с персональным гидом на рождественские каникулы.