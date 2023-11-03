Покерист Дэн Кейтс известен не только своими яркими образами, шокирующими публику и соперников на престижных сериях. Американец храбро отзывается на разнообразные пари от коллег по цеху, и, конечно, сам предлагает поспорить.

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Дэн Кейтс / Фото wsop.com

На днях в Твиттере Дэн Кейтс решил похвастаться своими лингвистическими способностями. Мол, выучит за 3 месяца китайский язык.

Кто-то желает поспорить с покерным умником, не сможет ли он свободно выучить китайский язык за три месяца?, – пишет Кейтс.

Пока неизвестно, откликнулся ли кто-то на дерзкий вызов американца. Но, очевидно, желающих поспорить будет достаточно. Ведь китайский язык, пожалуй, самый сложный среди языков мира. Число знаков-иероглифов в нем достигает 80 тысяч. Потому, как говорится, это легкие деньги.



Дэн Кейтс с бралетом WSOP / Фото wsop.com

Хотя, зная Дэна Кейтса, может не все так однозначно. Ведь назвать болваном мужчину, который выиграл более 14 миллионов долларов призовыми и завоевал два браслета WSOP, как-то язык не поворачивается.