Бертран "Elky" Гроспелье и Дэн "Junglman" Кейтс неоднократно устраивали споры, кто из них больше раз отожмётся, быстрее пробежит или простоит в планке. Очередное их пари – это особая тяга к здоровому образу жизни и правильному питанию.

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Покеристы готовы отдать 150 000 долларов тому, кто из них за 6 месяцев сбросит процент жира в организме до 12%. Причём начинали они далеко не в равных условиях. В американца летом было всего 18% жира, а у француза 24,5%. Вероятнее, Бертрану Гроспелье придется сложнее.

Хочу привести себя в форму, и в идеале, сделать это весело. Я решил предложить пари "Elky", потому что он будет честным в этом споре до конца. Он не спортсмен, поэтому у меня есть шанс, – заявил "Junglman".

После 3 месяцев спора / Фото PokerNews

Впереди у покеристов еще половина дистанции, но результаты уже впечатляют – Кейтс сбросил 8 килограммов, Гроспелье – 9.