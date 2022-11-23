Американский регуляр дорогих кэш-игр Даниэль Кейтс заработал около 10 000 000 долларов в "живом" покере. Также "Jungleman" имеет в своем активе браслет Мировой серии покера. Но в онлайн-турнирах Дэн появляется крайне редко. Например, в Super Millions Кейтс участвовал во второй раз.

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Событие с бай-ином 10 300 долларов собрало 179 входов. Хайроллеры боролись за призовой фонд 1 790 000 долларов. Дэн Кейтс вышел за финальный стол со стеком почти 26 ББ и располагался на 7-й строчке чип-каунта.

Финальный стол начался очень бодро – в трёх первых раздачах произошло 3 выставления, но никто не вылетел. Вскоре компанию финалистов покинул популярный стример и профессиональный игрок Бенджамин Ролле. Следом за "bencb789" отправился его обидчик бразилец Родриго Сиричук. Далее один из самых богатых покеристов планеты Джастин Бономо.

После этого настал звёздный час Даниэля Кейтса. "Jungleman" дважды подряд получал карманные тузы и олл-ины от оппонентов. Так всего за две раздачи он снял с турнира Хуана Пардо и "Zombie Chow", захватив первую строчку чип-каунта. В хедз-апе американец встретился с Бараком Висбродом. Начиная дуэль с небольшим перевесом, Кейтс справился с соперником всего за 15 минут.

Дебютный титул победителя Super Millions принёс американскому покер-про 363 836 долларов.