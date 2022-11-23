Американський регуляр дорогих кеш-ігор Даніель Кейтс заробив понад 10 000 000 доларів у "живих" турнірах. Також "Jungleman" має у своєму активі браслет Світової серії покеру. Але в онлайні Ден з'являється зрідка. Наприклад, у події Super Millions він брав участь лише вдруге.

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Турнір із бай-іном 10 300 доларів зібрав 179 входів. Хайролери боролися за призовий фонд 1 790 000 доларів. Ден Кейтс вийшов за фінальний стіл зі стеком майже 26 ББ і розташовувався на 7-му рядку чип-каунту.

Фінальний стіл розпочався дуже бадьоро. У перших трьох роздачах гравці тричі виставлялися, але ніхто не вилетів. Першим зіркову компанію фіналістів покинув відомий стрімер та професіонал Бенджамін Ролле. Слідом за "bencb789" пішов відпочивати його кривдник бразилець Родріго Сірічук. Потім вилетів один із найбагатших покеристів планети Джастін Бономо, який розпочинав фіналку з найменшим стеком.

Лише після цього настав зірковий час Даніеля Кейтса. "Jungleman" двічі поспіль отримував кишенькову пару тузів та олл-іни від опонентів. Так лише за 2 роздачі він "зняв" із турніру Хуана Пардо та "Zombie Chow", захопивши чип-лідерство. У хедз-апі американець зустрівся з Бараком Вісбродом. Починаючи дуель з незначною перевагою, Кейтс розібрався з суперником за 15 хвилин.

Дебютний титул переможця Super Millions приніс американському покер-про 363 836 доларів.