Поки на полях Катару палають пристрасті Чемпіонату Світу з футболу, німець продовжує активно грати у покер. Нападник Вольфсбурга Макс Крузе взяв участь у Головній події Чемпіонату Німеччини з покеру.

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Турнір із бай-іном 2 200 євро у чеському King's Casino Rozvadov зібрав 145 реєстрацій. У другий день події пробилися 38 гравців, серед яких був і новоспечений чемпіон WSOP Europe Макс Крузе. За фінальний стіл, який транслювався наживо, німецький футболіст потрапив із найкоротшим стеком 18 ББ.

Макс Крузе проявив серйозну мужність та витримку. За першу години гри він подвоївся, потім виграв кілька дрібних банків, а на стадії 4-макс ризикнув, вколовши пуш від чип-лідера з рукою К-10. Вже у хедз-апі Крузе таки поступився чип-лідеру з Греції, отримавши за 2 місце 48 764 євро.

Трансляція фінального столу турніру: дивіться відео