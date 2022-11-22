Пока на полях Катара пылают страсти Чемпионата Мира по футболу, нападающий немецкого Вольфсбурга продолжает активно играть в покер. Макс Крузе принял участие в Главном событии Чемпионата Германии по покеру.

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Турнир с бай-ином 2 200 евро в чешском King's Casino Rozvadov собрал 145 регистраций. Во второй день события пробились 38 игроков, среди которых был и новоиспеченный чемпион WSOP Europe Макс Крузе. Финальный стол, который транслировался в онлайне, немецкий футболист начинал с самым коротким стеком 18 ББ.

Макс Крузе проявил мужество и выдержку за финальным столом. За первый час игры он удвоился, затем выиграл несколько мелких банков, а на стадии 4-макс рискнул, приняв пуш от чип-лидера с рукой К-10. Уже в хедз-апе Крузе всё-таки уступил оппоненту из Греции, получив утешительный приз за 2 место 48 764 евро.

Трансляция финального стола турнира: смотрите видео