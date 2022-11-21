Солідний виграш Тоні Джі отримав у кеш-грі, яку організовував власник казино Леон Цукерник. Відомо, що в ігровій сесії, крім Джі та Цукерніка, брав також участь один із кращих покеристів Азії – Елтон Цанг.

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Леон Цукерник, Елтон Цанг і Тоні Джі / Фото з твіттера TonyGuoga

Покеристи-багатії грали у пот-лімітну Омаху. Саме Тоні Джі покинув стіл із найбільшим здобутком. Після успішної сесії литовець і додав твіт, де повідомив про виграш понад 1 000 000 євро.