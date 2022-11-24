Бертран "Elky" Гроспельє та Ден "Junglman" Кейтс не вперше укладають парі. Вони віджималися, бігали на швидкість, стояли у планці, але теперішній спір – це особливе прагнення здорового способу життя та правильного харчування.

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Покеристи готові віддати 150 000 доларів, якщо хтось з них за 6 місяців скине відсоток жиру у своєму організмі до 12%. Причому починати їм довелося не в рівних умовах. Американець влітку мав лише 18% жиру, тоді як француз 24,5%. Ймовірніше, Бертрану Гроспельє прийдеться важче.

Хочу привести себе у форму та щоб наше парі було веселим. Я запропонував його "Elky", тому що він буде чесним до кінця. Він не спортсмен, тому я маю гарні шанси, – зізнався "Junglman".

Після 3 місяців парі / Фото PokerNews

Попереду у покеристів ще половина дистанції, але результати уже вражають. Ден Кейтс скинув 8 кілограмів, Бертран Гроспельє – 9.