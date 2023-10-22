Люди, давно интересующиеся покером, не могут не знать этого харизматичного персонажа. Томас "durrrr" Дван разрывал кэш-игру еще 15 лет назад и забронировал за собой статус одного из самых мощных и узнаваемых игроков в покерном комьюнити. Но сейчас дела у 37-летнего регуляра не самые лучшие.

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Том Дван – легенда. Но он не лучший игрок в покере, чем я. К тому же скоро мы не так часто будем о нем слышать. Он должен денег очень многим людям, – рассказал Даг Полк.

Известный игрок и покерный функционер поделился этим компроматом при общении со своими подписчиками в сети Reddit. Учитывая запятнанную репутацию Тома Двана, это заявление может полностью претендовать на правду.



Даг Полк / Фото PokerGO

Еще в 2009 году Дван запустил Durrr Challenge, пообещав заплатить 1,5 миллиона долларов тому, кто обыграет его в хедз-апе в Холдем или Омаху. Вызов, в частности, принял Дэн "Jungleman" Кейтс, и схватка оказалась для последнего прибыльной. На момент прерванного матча из-за "Черной пятницы" Кейтс плюсовал около 1 200 000 долларов.



Том Дван (слева) и Дэн Кейтс (справа)

Прошло уже 14 лет, а Дэн сумел выбить лишь немногим более половины долга. Очевидно, у Тома Двана, когда-то постоянного участника дорогих кэш-игр, уже закончились ресурсы, а "Jungleman" далеко не единственный, кому американец должен деньги.



Том Дван / Фото Triton Poker