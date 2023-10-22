Люди, які давно цікавляться покером, не можуть не знати цього харизматичного персонажа. Томас "durrrr" Дван розривав кеш-гру ще 15 років тому і забронював за собою статус одного із найбільш потужних та впізнаваних гравців в покерному ком’юніті. Але зараз справи у 37-річного регуляра не найкращі.

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Том Дван – легенда. Але він не кращий гравець в покер, ніж я. До того ж, скоро ми не так часто будемо про нього чути. Він винен гроші дуже багатьом людям, – розповів Даг Полк.

Відомий гравець і покерний функціонер поділився цим компроматом під час спілкування зі своїми підписниками у мережі Reddit. Зважаючи на заплямовану репутацію Тома Двана, ця заява може цілком претендувати на правду.



Даг Полк / Фото PokerGO

Ще у 2009 році Дван запустив Durrr Challenge, пообіцявши заплатити 1,5 мільйона доларів тому, хто переграє його у хедз-апі у Холдем чи Омаху. Виклик, зокрема, прийняв Ден "Jungleman" Кейтс і сутичка виявилась для останнього прибутковою. На момент перерваного матчу через "Чорну п'ятницю" Кейтс плюсував близько 1 200 000 доларів.



Том Дван (зліва) та Ден Кейтс (справа)

Минуло уже 14 років, а Ден зумів вибити лише трохи більше половини боргу. Вочевидь, у Тома Двана, колись постійного учасника дорогих кеш-ігор, уже закінчились ресурси, а "Jungleman" далеко не єдиний, кому американець винен грошей.



Том Дван / Фото Triton Poker