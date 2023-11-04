Будучи тінейджером Браян Гастінс із посудомийника виріс у професійного покерного гравця і за короткий проміжок часу сколотив

банкрол і 250 000 доларів. Але це були лише квіточки.

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В грудні 2009 року уже маститий регуляр виграв у Віктора "Isildur1" Блума" 4,2 млн доларів за одну сесію в PLO.

На той час я навчався в університеті, готувався до зимової сесії. Я спостерігав за грою Коула Сауса (Cole South) проти Isildur1 і зайняв місце у списку очікування. Було цікаво, що на хайстейкс з'явився гравець, який готовий дати екшен будь-якому опоненту. Він грав дуже агресивно, – розповів Браян Гастінгс.

У жовтні того ж року Гастінгс перетинався зі шведською сенсацією за іншими столами. Грали хедз-ап NLHE 100-200 доларів. Ісільдур був складним опонентом у Холдемі, але в Омаху на той момент не запалював. Того вечора "Isildur1" довго грав проти Коула Сауса. Потім до столу приєднався Браян Гастінс. Грали 500-1000 доларів із закупівлею 100К. Гастінгс виграв 10 бай-інів, Блум почав тильтувати, багато трибетив і загалом грав шалено.



Гастінгс VS "Isildur1" / Фото Pokeroff

Зрештою, за кілька годин "Isildur1" програв Гастінгсу 4 200 000 доларів. На ту мить 21-річний американць навчався в університеті і грошей було достатньо, щоб заплатити за будь-що. Крім того, Гастінгс продавав екшн, тож не увесь виграш був його. Зрештою, шалений занос Браяна відчули, насамперед, його батьки. На виграні гроші він замовив їм тур Італією з персональним гідом на різдвяні канікули.