Флагманский турнир Super Millions с бай-ином 10 300 долларов пользуется огромной популярностью у хайроллеров. Еженедельное событие разбили на несколько флайтов, в результате чего 693 игрока сгенерировали призовой фонд в размере 6 930 000 долларов.

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Более 4 миллионов долларов предстояло разыграть участникам финального стола. Известный бельгийский регуляр Берт Стивенс, по совместительству еще и фермер, стартовал на финалке с самым коротким стеком в 13 ББ. На его победу принимали ставки с коэффициентом 24.

Но уже со старта игры бельгиец начал крутой подъем. Стивенсу отлично заходило, и он хорошо держался в удвоениях. Сначала его семёрки устояли против AQ Даниэля Дворесса, потом со стеком 23 ББ и KK удвоился против AK Анатолия Филатова.

Заполучив комфортный стек, бельгиец начал играть еще активнее. Хороший уровень игры привел его к хедз-апу, где победитель получал 1 125 181 долларов. В ключевой раздаче Берт Стивенс красиво вскрыл блеф китайского оппонента Вэньцзе Хуана по KQ. В итоге, тот, кому пророчили быстрый вылет с турнира, и стал главным триумфатором Super Millions.

Трансляция финального стола Super Millions: смотрите видео

Также в этом событии сыграл МТТ-эксперт PokerMatch Глеб Тремзин, который занял 42 место и пополнил свой банкролл на 32 636 долларов.