Не факт, что советы от Патрика помогут вам катать дорогой кэш в компании лучших игроков современности или накопить более 12 миллионов долларов призовых в живых турнирах. Но для старта они однозначно не помешают.

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"Черный лотус", так называют Антониуса в покерной тусовке, начинал с микролимитов и долго прокладывал себе путь на следующий этап. Это финн советует делать всем начинающим, ведь такая стратегия поможет хорошо освоить азы банкролл-менеджмента и в будущем не попасть впросак уже на более высоких лимитах.



Патрик Антониус / фото Poker Central

Найдите свою игру, продолжает ментор. Речь не столько о тактике и стиле, сколько о дисциплине, которая будет лучше всего вам подходить и будет давать самый большой профит. Для Антониуса на этапе становления это была Пот-Лимит Омаха, а кэш игра на лимитах 1/2 доллара помогла Патрику накопить свой первый 5-значный банкрол.

Еще один важный аспект, способствующий прогрессу в этой профессии – не избегать конкуренции. Чем опытнее и искуснее будут ваши соперники, тем стремительнее будет ваше собственное развитие. Не стоит зацикливаться на поиске "фишей" для банальной наживы, ведь на дистанции это не принесет серьезных дивидендов.



Патрик Антониус / фото Сardschat

Не секрет, что наиболее уязвимым местом покериста является его психологическое состояние. Но умение переживать даунстрики и не поддаваться на провокации тильта – далеко не самые главные инструменты, которые помогут удержаться на плаву. Антониус считает, что в покере нет места для своего эго. Другими словами, не стоит недооценивать любого соперника, в то же время и переоценивать собственный потенциал.

В покере, если брать классическую его разновидность Безлимитный Холдем, важно решение на каждой из улиц. Но, по мнению финского профессионала, максимальное внимание следует уделить риверу. Это и оптимальный бет-сайзинг, и решение о целесообразности блефа, и максимально выгодный вельюбет. Именно на последней улице решается судьба каждой игровой сессии, уверяет Патрик Антониус.



Патрик Антониус / фото PokerNews

Очевидно, что в настоящее время офлайн-покер не выдерживает конкуренции в противостоянии с игрой за виртуальными столами. Однако именно в живой игре можно получить серьезное преимущество над оппонентом, хорошо его исследовав. И это не только поведение и эмоции, добавляет Антониус. Важна каждая деталь – от стиля одежды соперника до его манеры перебирания фишек во время игры. Но увлекаться покерной дедукцией не стоит. Нужно не забывать и о собственной маскировке, чтобы не стать жертвой другого умника за вашим столом.