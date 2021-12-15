Флагманський турнір Super Millions із бай-іном 10 300 доларів користується популярністю серед хайролерів. Щотижнева подія містила кілька флайтів, внаслідок чого 693 гравці встановили призовий фонд у розмірі 6 930 000 доларів.

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Понад 4 мільйони доларів належало розіграти учасникам фінального столу. Відомий бельгійський регуляр та фермер Берт Стівенс стартував з найкоротшим стеком 13 ББ. Коефіцієнт на його перемогу складав 24.

Проте вже зі старту бельгієць розпочав крутий зліт вгору. Стівенсу чудово заходило, він міцно тримався в олл-інах. Спочатку його сімки встояли проти AQ Даніеля Дворесса, потім зі стеком 23 ББ та KK зумів подвоїтися проти AK Анатолія Філатова.

Здобувши комфортний стек, бельгієць почав грати ще активніше. Хороший рівень гри привів його до хедз-апу, де переможець отримував 1 125 181 доларів. У вирішальній роздачі Берт Стівенс розкрив блеф китайського опонента Веньцзе Хуана з KQ. У підсумку, той, кому пророкували швидкий виліт з турніру, і став головним тріумфатором Super Millions.

Трансляція фінального столу Super Millions: дивіться відео

Також у цій події зіграв МТТ-експерт PokerMatch Гліб Тремзін, який посів 42 місце та поповнив свій банкрол на 32 636 доларів.