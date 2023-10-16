Покеристы с толстыми кошельками получили возможность отдохнуть от старого доброго Техаса и померяться силами в смешанных покерных играх. В Лас-Вегасе прошла серия турниров PGT Mixed Games.

К теме Даниэль Негреану потерял 30 000 долларов из-за собственных принципов

В турнирную сетку вошли 9 турниров с бай-инами от 5 100 до 25 300 долларов, а самый большой профит получил регуляр Чино Рим. Американец попал "в деньги" в 5 ивентах, в частности, оформил одну победу и 2 третьих места. Общая сумма призовых Рима в рамках серии составила 433 600. Еще 25 000 долларов покерист получил бонусом, как победитель индивидуального зачета PGT Mixed Games.



Чино Рим / Фото PokerGO

К слову, успешное выступление в Лас-Вегасе позволило Чино Риму преодолеть отметку в 14 миллионов долларов призовых за карьеру. Он сейчас находится на 76-й позиции в All-Time Money List.