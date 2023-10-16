Покеристи із товстими гаманцями отримали нагоду відпочити від старого доброго Техасу і помірятись силами у змішаних покерних іграх. В Лас-Вегасі відбулась серія турнірів PGT Mixed Games.

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До турнірної сітки увійшли 9 турнірів з бай-інами від 5 100 до 25 300 доларів, а найбільший профіт отримав регуляр Чіно Рім. Американець потрапив "у гроші" в 5 івентах, зокрема, оформив одну перемогу і 2 третіх місця. Загальна сума призових Ріма в рамках серії склала 433 600. Ще 25 000 доларів покерист отримав бонусом, як переможець індивідуального заліку PGT Mixed Games.



Чіно Рім / Фото PokerGO

До слова, успішний виступ у Лас-Вегасі дозволив Чіно Ріму здолати позначку у 14 мільйонів доларів призових за кар’єру. Він тепер перебуває на 76-й позиції у All-Time Money List.