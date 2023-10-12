Организаторы PokerGO Tour сделали роскошный подарок для любителей смешанных покерных дисциплин. Устроили специальную серию турниров, которая, правда, по карману только игрокам с глубоким банкролом.

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Даниэль Негреану и Дмитрий Урбанович, несомненно, могут позволить себе участие в турнире с бай-ином 10 200 долларов. Именно эта парочка сошлась в хедз-апе ивента, где были задействованы 8 разновидностей покера. У оппонентов были практически равные стеки, и Урбанович предложил поделить остаток призового фонда – почти 297 000 долларов. Негреану, однако, подчеркнул, что соглашений не заключает и играет до конца.



Дмитрий Урбанович / Фото PokerGO

Собственно, принципиальность стоила канадцу около 30 000 долларов, ведь споткнувшись на Пот-Лимит Омахе, Даниэль проиграл титул и не досчитался солидного бонуса. Урбановичу досталось 179 200 долларов призовых. Достижение Негреану – 117 600 долларов.



Чино Рим / Фото PokerNews

В еще одном ивенте – Big Bet Mix – также с бай-ином 10 200 долларов, торжествовал известный регуляр Чино Рим. Преодолев в хедз-апе Андреса Корна, американец вплотную приблизился к отметке в 14 миллионов долларов призовых за карьеру. Успех чемпиона оценили в 171 000 долларов. Именно Чино Рим возглавляет индивидуальный зачет серии смешанных игр от PokerGO. А победитель лидерборда получит приятный бонус – 25 000 долларов.